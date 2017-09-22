Назван топ-50 лучших футболистов за 2017 год

Согласно опубликованным материалам, в список попали наиболее титулованные и одарованные игроки.

В топ три списка голкиперов вошли: Джанлуиджи Буффон ( "Ювентус"), Ян Облак ( "Атлетико") и Давид де Хеа ( "МЮ").

Пятерку лучших защитников вощглавляют: Жером Боатенг, Давид Алаба, Филипп Лам ( "Бавария"), ( "Барселона"), Джорджио Кьеллини ( "Ювентус), иДани Алвес.

В "звездном" списке хав-бэков оказались: Тьягу Алькантара, Артуро Видаль ( "Бавария"), Иско, Лука Модрич, Каземиро, Тони Кроос ( "Реал")

А вот бомбардирова на этом раз много и все как на подбор хороши: Дибала ( "Ювентус"), Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду ( "Реал"), Килиан Мбаппе ( "Монако" / "ПСЖ"), Эдинсон Кавани ( "ПСЖ"), Ромелу Лукаку, Златан Ибрагимович ( "МЮ")

Как выяснилось, больше всего "звезд" в команду "мечты" составляли бы представители клуба "Реал" Мадрид.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в финальном поединке Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" потерпел поражение от мадридского "Реала".