02:00 22.09.2017 | Футбол | НовостиНовости Украины 100174361:labazovych
Шахов помог ПАОКу выиграть Кубок Греции
Украинский футболист греческого клуба ПАОК Евгений Шахов вышел в стартовом составе ПАОКа на финал Кубка Греции против АЕКа. В частности, с первых минут полузащитник забил гол, который оказался победным.
Об этом сообщает Isport.
Отметим, что ПАОК дома принимал "Левадиакос" и вышел вперед в первом тайме благодаря голу Пелкаса.
Так, на 24-й минуте матча Бисесвар забил первый гол в матче. Тем не менее спустя две минуты счет был равным благодаря усилиям Христодулопулоса. Кроме того, на 81-й минуте вышедший на замену Педро Энрике принес победу ПАОКу.
"Украинец вышел на поле на 63 минуте и уже через семь минут забил гол, сделав счет 2:1", - говорится в сообщении.
В кубке Греции сейчас проходит второй этап, в котором команды разбиты на группы по четвертого клуба. ПАОК выиграл первую встречу из трех и возглавил группу. Из четырех команд две пройдут дальше, а еще две закончат выступления в кубке.