Шахов помог ПАОКу выиграть Кубок Греции

Об этом сообщает Isport.

Отметим, что ПАОК дома принимал "Левадиакос" и вышел вперед в первом тайме благодаря голу Пелкаса.

Так, на 24-й минуте матча Бисесвар забил первый гол в матче. Тем не менее спустя две минуты счет был равным благодаря усилиям Христодулопулоса. Кроме того, на 81-й минуте вышедший на замену Педро Энрике принес победу ПАОКу.

"Украинец вышел на поле на 63 минуте и уже через семь минут забил гол, сделав счет 2:1", - говорится в сообщении.

В кубке Греции сейчас проходит второй этап, в котором команды разбиты на группы по четвертого клуба. ПАОК выиграл первую встречу из трех и возглавил группу. Из четырех команд две пройдут дальше, а еще две закончат выступления в кубке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",