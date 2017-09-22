Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накажет французский "Марсель" за неподобающее поведение болельщиков команды.
Об этом передает официальный сайт УЕФА. Согласно информации портала, в ходе первого тура соревнований Лиги Европы между "Марселем" и турецким "Коньяспором" судьями было зафиксировано ряд существенных нарушений со стороны фанатов хозяев поля.
Бурная победа французов со счетом 1:0 вызвала необыкновенно бурную реакцию болельщиков "Марселя".
Клуб будет наказан по трем пунктам:
- за использование болельщиками команды пиротехники
- бросание посторонних предметов на поле
- блокирование лестниц фанатами на секторах
Несмотря на такие действия, юристы французов будут готовить апелляцию в судейский комитет УЕФА.
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