УЕФА накажет французский "Марсель"

Об этом передает официальный сайт УЕФА. Согласно информации портала, в ходе первого тура соревнований Лиги Европы между "Марселем" и турецким "Коньяспором" судьями было зафиксировано ряд существенных нарушений со стороны фанатов хозяев поля.

Бурная победа французов со счетом 1:0 вызвала необыкновенно бурную реакцию болельщиков "Марселя".

Клуб будет наказан по трем пунктам:

- за использование болельщиками команды пиротехники

- бросание посторонних предметов на поле

- блокирование лестниц фанатами на секторах

Несмотря на такие действия, юристы французов будут готовить апелляцию в судейский комитет УЕФА.

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