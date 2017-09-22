05:30 22.09.2017 | Футбол | Новости
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УЕФА накажет французский "Марсель"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) накажет французский "Марсель" за неподобающее поведение болельщиков команды.

УЕФА накажет французский

Об этом передает официальный сайт УЕФА. Согласно информации портала, в ходе первого тура соревнований Лиги Европы между "Марселем" и турецким "Коньяспором" судьями было зафиксировано ряд существенных нарушений со стороны фанатов хозяев поля.

Бурная победа французов со счетом 1:0 вызвала необыкновенно бурную реакцию болельщиков "Марселя".

Клуб  будет наказан по трем пунктам:

- за использование болельщиками команды пиротехники

- бросание посторонних предметов на поле

- блокирование лестниц фанатами на секторах

Несмотря на такие действия, юристы французов будут готовить апелляцию в судейский комитет УЕФА.

Ранее УЕФА наказало индивидуальным штрафом футболиста Игуана за неприлично показанный на поле жест.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека высказался по поводу результатов жеребьевки Лиги Европы.


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