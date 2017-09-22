10:21 22.09.2017 | Футбол | Новости
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Вратарские ротации: Штарке подменит Нойера

Голкипер Том Штарке возвращается в родную "Баварию". Об этом передает официальный сайт клуба.

Вратарские ротации: Штарке подменит Нойера

Такое решение было принято тренерским штабом в связи с получением тяжелой травмы Ману.

На данный момент у Нойера перелом ноги. На лечебной койке он пролежит до конца января, а может и марта.

Ранее Нойер пропустил почти весть заключительный сезон 2017 года, и опять таки из-за травмы.

В заявке на ЛЕ и ЛЧ значатся два вратаря - 29-летний Свен Ульрайх и 17-летний Кристиан Фрюхтль. В основном составе ворота баварцев будет защищать Ульрайх.

Штарке же будет играть на третем слоте в запасе.

На протяжении карьеры 36-летний Штарке принял участие всего в 10 официальных матчах за "Баварию".

Как сообщалось в "УРА-Информ", голкипер и капитан "Баварии Мануэль Нойер несколько месяцев назад получил травму икроножной мышцы, а потому "Бавария" начала искать ему замену.


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