Вратарские ротации: Штарке подменит Нойера

Такое решение было принято тренерским штабом в связи с получением тяжелой травмы Ману.

На данный момент у Нойера перелом ноги. На лечебной койке он пролежит до конца января, а может и марта.

Ранее Нойер пропустил почти весть заключительный сезон 2017 года, и опять таки из-за травмы.

В заявке на ЛЕ и ЛЧ значатся два вратаря - 29-летний Свен Ульрайх и 17-летний Кристиан Фрюхтль. В основном составе ворота баварцев будет защищать Ульрайх.

Штарке же будет играть на третем слоте в запасе.

На протяжении карьеры 36-летний Штарке принял участие всего в 10 официальных матчах за "Баварию".

Как сообщалось в "УРА-Информ", голкипер и капитан "Баварии Мануэль Нойер несколько месяцев назад получил травму икроножной мышцы, а потому "Бавария" начала искать ему замену.