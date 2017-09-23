Коста не держит обиды на Конте

Форвард лондонского "Челси" Диего Коста поведал о своем будущем переходе в мадридский "Атлетико". Об этом передает Goal.
По информации портала, Коста стал лучшим бомбардиром "Челси". Испанец показал отменную игру в прошлом сезоне, однако вынужден был пойти на трансфер из-за разногласий с тренером.
Сам Коста не считает, что у него остался осадок после ухода из клуба. Он не считает свой конфликт с Конте ссорой, просто на данном этапе развития Коста - как футболиста, он перестал нуждаться в услугах Конте.
Нападающий подчеркнул, что будет продолжать общаться с фанатами "Челси" и поддерживать некоторые контакты с игроками.
Накануне лондонский "Челси" и мадридский "Атлетико" договорились о трансфере Диего Косты в испанский клуб.
Информация о цене трансфера покамест не опубликована, детали договора уточняются.
Как сообщалось в "УРА-Информ", испанский "Атлетико" и английский "Челси" договорились о трансфере Диего Косты.