Коста не держит обиды на Конте

По информации портала, Коста стал лучшим бомбардиром "Челси". Испанец показал отменную игру в прошлом сезоне, однако вынужден был пойти на трансфер из-за разногласий с тренером.

Сам Коста не считает, что у него остался осадок после ухода из клуба. Он не считает свой конфликт с Конте ссорой, просто на данном этапе развития Коста - как футболиста, он перестал нуждаться в услугах Конте.

Нападающий подчеркнул, что будет продолжать общаться с фанатами "Челси" и поддерживать некоторые контакты с игроками.

Накануне лондонский "Челси" и мадридский "Атлетико" договорились о трансфере Диего Косты в испанский клуб.

Информация о цене трансфера покамест не опубликована, детали договора уточняются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", испанский "Атлетико" и английский "Челси" договорились о трансфере Диего Косты.