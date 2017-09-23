"Реал" - такой ли уж фаворит

Мадридский "Реал" у себя домашней арене "Сантьяго Бернабеу" при поддержке фанатов уступил победу "Бэтису". Об этом передает "Галактикос".
Матч прошел при абсолютном доминировании испанцев, однако гости сумели продержать оборону на протяжении двух таймов. Арбитр вынужден был поставить пять минут дополнительного времени.
И вот тут случилась непоправимая ошибка со стороны хозяев поля, которые дали сделать навес Баррагана на Санабрию, и о тот головой забил мяч в ворота "Реала".
Итоговый счет матча - 1:0.
Статистика матча ошеломляет, все козыри были на стороне "Реала". Владение мячом (60:40), удары (27:12), угловые удары (12: 3).
Хочется отметить игру вратаря "Бэтиса", который выдерживал оборону ворот при постоянном напряжении игры в его штрафной площадке.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в финальном поединке Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" потерпел поражение от мадридского "Реала".