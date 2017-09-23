"Реал" - такой ли уж фаворит

Матч прошел при абсолютном доминировании испанцев, однако гости сумели продержать оборону на протяжении двух таймов. Арбитр вынужден был поставить пять минут дополнительного времени.

И вот тут случилась непоправимая ошибка со стороны хозяев поля, которые дали сделать навес Баррагана на Санабрию, и о тот головой забил мяч в ворота "Реала".

Итоговый счет матча - 1:0.

Статистика матча ошеломляет, все козыри были на стороне "Реала". Владение мячом (60:40), удары (27:12), угловые удары (12: 3).

Хочется отметить игру вратаря "Бэтиса", который выдерживал оборону ворот при постоянном напряжении игры в его штрафной площадке.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в финальном поединке Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" потерпел поражение от мадридского "Реала".