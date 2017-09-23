УЕФА опубликовал новый формат проведения Лиги Наций

Согласно информации источника, в чемпионате будут играть 55 команд, причем результат стыковочных игр за 2017 год учитываться не будет. Команды будут распределены по четырем группам согласно их расположению в рейтинговой таблице.

Первые топ-12 рейтинга будут играть в Лиге А, затем победители четырех групп выйдут в финальную часть турнира, которая состоится в 2019 году.

Следующие 12 коллективов согласно рейтингу попадут в лигу В, следующие 15 - в лигу С, остальные 16 - в лигу D.

Несколько важных данных о формате проведения:

- Лига A и B будут состоять из четырех групп по три команды

- Лига C будет состоять из одной группа с тремя командами и три группы по четыре команды

- Лига D будет представлять по четыре группы с четырмя командами

Проигравшие команды во всех группах лиг вылетают в нижнюю сетку, где будут играть дополнительный матчи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международная футбольная ассоциация опубликовала новый рейтинг футбольных стран, на которых украинцы приблизились к Бельгии.