УЕФА опубликовал новый формат проведения Лиги Наций

Европейский футбольный союз (УЕФА) поведал о новом формате проведения европейского турнира Лиги Наций. Об этом передает пресс-служба УЕФА.
Согласно информации источника, в чемпионате будут играть 55 команд, причем результат стыковочных игр за 2017 год учитываться не будет. Команды будут распределены по четырем группам согласно их расположению в рейтинговой таблице.
Первые топ-12 рейтинга будут играть в Лиге А, затем победители четырех групп выйдут в финальную часть турнира, которая состоится в 2019 году.
Следующие 12 коллективов согласно рейтингу попадут в лигу В, следующие 15 - в лигу С, остальные 16 - в лигу D.
Несколько важных данных о формате проведения:
- Лига A и B будут состоять из четырех групп по три команды
- Лига C будет состоять из одной группа с тремя командами и три группы по четыре команды
- Лига D будет представлять по четыре группы с четырмя командами
Проигравшие команды во всех группах лиг вылетают в нижнюю сетку, где будут играть дополнительный матчи.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международная футбольная ассоциация опубликовала новый рейтинг футбольных стран, на которых украинцы приблизились к Бельгии.