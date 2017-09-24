"Барселона" катком прокатилась по испанской "Жироне"

Сообщается, что матч прошел словно под диктовку "Барсы". Соперник не сумел успешно реализовать ни несколько угловых моментов, ни розыгрышей у штрафной каталонского вратаря.

Каталонцы прекрасно отыграли на контратаках, да так, что соперник сам себе забил два гола.

Единственный забитый мяч у каталонцев оформил уругваец Луис Суарес. Общий счет поединка составил - 3:0.

Как выяснилось позже, Суарес провел 100-й матч в Примере и забил 86 мячей.

Таким образом, "Барселона" набрала 18 очков и заняла первое место в лиге. На несколько пунктов от него отстает мадридский "Реал".

В следующем поединки футболисты будут играть против визави из "Лас-Пальмас". Потерь из-за травм у состава нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", футболист сборной Бразилии Паулиньо в ближайшие время может стать игроком "Барселоны".