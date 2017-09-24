И снова "Борусссия" доминирует в Бундеслиге

Дортмундаская "Боррусия" с разгромным счетом отправила отдыхать футболистов Менхенгладбаха. Об этом передает официальный сайт "шмелей".
На этот раз тренерский штаб решил приберечь силы украинца Ярмоленка, вместо него вышел на поле Максимилиан Филипп.
Одаренный немец сумел в первом тайме отличиться крепким "дублем". К тому же игрок на конец первого тайме отдал успешную передачу на габонского "зверя" Обамеянга, который забил третий гол в матче.
Во втором тайме "шмели" уже полностью контролировали пространство поля. Обамеянг использовал дизмораль соперника и завершил свой победоносный поход к воротам соперника хэт-риком.
Однако гости сумели огрызнуться, и "джентльменский" гол забил Штиндл.
Окогчальный счет на табло зафиксировал Юлиан Вайгль, который уже в конце второго тайма пробил вратаря на 80-ой минуте.
С 16 очками команда Ярмоленко лидирует в турнирной таблице, обгоняя "Хоффенхайм" на два пункта.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на стадионе "Фолькпаркштадион"ФК "Гамбург" принимал в пятом туре немецкой Бундеслиги ФК "Боруссия".