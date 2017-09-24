И снова "Борусссия" доминирует в Бундеслиге

На этот раз тренерский штаб решил приберечь силы украинца Ярмоленка, вместо него вышел на поле Максимилиан Филипп.

Одаренный немец сумел в первом тайме отличиться крепким "дублем". К тому же игрок на конец первого тайме отдал успешную передачу на габонского "зверя" Обамеянга, который забил третий гол в матче.

Во втором тайме "шмели" уже полностью контролировали пространство поля. Обамеянг использовал дизмораль соперника и завершил свой победоносный поход к воротам соперника хэт-риком.

Однако гости сумели огрызнуться, и "джентльменский" гол забил Штиндл.

Окогчальный счет на табло зафиксировал Юлиан Вайгль, который уже в конце второго тайма пробил вратаря на 80-ой минуте.

С 16 очками команда Ярмоленко лидирует в турнирной таблице, обгоняя "Хоффенхайм" на два пункта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на стадионе "Фолькпаркштадион"ФК "Гамбург" принимал в пятом туре немецкой Бундеслиги ФК "Боруссия".