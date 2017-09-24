Украинские паралимпийцы стали чемпионом мира по футболу

В воскресенье, 24 сентября, украинские спортсмены в финале обыграли сборную Ирана. Матч закончился со счетом 1:0.

При этом в полуфинале сборная Украины обыграла команду России в серии пенальти после ничьей 2:2 по итогам основного времени.

Украинские паралимпийцы в пятый раз стали чемпионами мира. До этого они побеждали в 2001, 2003, 2009 и 2013 годах.

Напомним, паралимпийская сборная Украины является победителем последних Игр 2016 года. Тогда в финале в Рио-де-Жанейро украинцы также обыграли Иран.

Как сообщал УРА-Информ, в Рио-де-Жанейро на стадионе Маракана в среду вечером, 7 сентября, состоялась Церемония открытия 15-х Паралимпийских играх 2016 года. Открытие состоялось по половину первого ночи по киевскому времени.