Гвардиола считает "Шахтер" топ-командой

По словам тренера, не нужно расслабляться в матче против "Шахтера" ни на секунду, так как украинцы доказали в матче против "Наполи" на что они способны.

В нынешней Лиге Чемпионов эта команда является опасным соперником, таким же как и "Наполи". Гвардиола рассказал о серьезной подготовке его подопечных, особенно в реализации стандартных положений.

Наставник отметил, что "оранжево-черные" всегда очень успешно подбирают бразильских "легионеров", что значительно усиливает весть потенциал команды.

"Манчесетер Сити" будет реабилитироваться за прошлые неуспехи уже в этот вторник в 21:45 по киевскому времени.

На данный момент "Шахтер" имеет все шансы для того, чтобы занять первое место в своей группе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на днях исследовательская компания Gracenote составила рейтинг лучших футбольных клубов Европы. В результате донецкий "Шахтер" занял 18 позицию.