Лучшим игроков УПЛ в этом сезоне стал вратарь "Вереса"

Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока десятого тура чемпионата. Об этом передает официальный сайт Лиги.
Согласно информации портала, этим футболистом стал вратарь клуба "Верес" - Александр Бандура.
Голкипер не пропустил ни одного мяча в матче против киевского "Динамо", а также спас ворота от 15 острейших моментов.
"Столичные" потеряли ряд очков из-за поражения "Вересу", опустившись в рейтинге УПЛ.
Таким образом, Бандура опередил своего визави из "Шахтера" Факундо Феррейру.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Анатолий Чанцев.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Динамо" и игрок Александр Гладкий уже договорились про досрочное расторжение подписанного ранее контракта.