04:00 26.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Лучшим игроков УПЛ в этом сезоне стал вратарь "Вереса"

Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока десятого тура чемпионата. Об этом передает официальный сайт Лиги.

Лучшим игроков УПЛ в этом сезоне стал вратарь

Согласно информации портала, этим футболистом стал вратарь клуба "Верес" - Александр Бандура.

Голкипер не пропустил ни одного мяча в матче против киевского "Динамо", а также спас ворота от 15 острейших моментов.

"Столичные" потеряли ряд очков из-за поражения "Вересу", опустившись в рейтинге УПЛ.

Таким образом, Бандура опередил своего визави из "Шахтера" Факундо Феррейру.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Анатолий Чанцев. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  "Динамо" и игрок Александр Гладкий уже договорились про досрочное расторжение подписанного ранее контракта.


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