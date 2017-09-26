Лучшим игроков УПЛ в этом сезоне стал вратарь "Вереса"

Согласно информации портала, этим футболистом стал вратарь клуба "Верес" - Александр Бандура.

Голкипер не пропустил ни одного мяча в матче против киевского "Динамо", а также спас ворота от 15 острейших моментов.

"Столичные" потеряли ряд очков из-за поражения "Вересу", опустившись в рейтинге УПЛ.

Таким образом, Бандура опередил своего визави из "Шахтера" Факундо Феррейру.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Анатолий Чанцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Динамо" и игрок Александр Гладкий уже договорились про досрочное расторжение подписанного ранее контракта.