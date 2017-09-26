01:00 26.09.2017 | Футбол | Новости
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"Одиннадцатиметровый" конфликт между Кавани и Неймаром

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Эдиссон Кавани отказался отдать пробить пенальти своему коллеге Неймару за один млн евро.

Об этом передает издание El Pais.

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи предложил Кавани один миллион евро, если тот займет топ-один в рейтинге лучших нападающих. Однако возможность получить "шальные" деньги представились футболисту в недавнем матче против "Лиона".

В поединке судья назначил пенальти, который уругваец не дал реализовать Неймару, когда ему было предложено один млн евро, однако успешно реализовать удар Кавани не сумел. Итоговый счет матча - 2:0.

В результате между двумя форвардами возник конфликт интересов. Дошло до того, что бразилец попросил выставить на трансфер Кавани в следующем сезоне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Барселона" продала Неймара за 222 миллиона евро.


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