"Одиннадцатиметровый" конфликт между Кавани и Неймаром

Об этом передает издание El Pais.

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи предложил Кавани один миллион евро, если тот займет топ-один в рейтинге лучших нападающих. Однако возможность получить "шальные" деньги представились футболисту в недавнем матче против "Лиона".

В поединке судья назначил пенальти, который уругваец не дал реализовать Неймару, когда ему было предложено один млн евро, однако успешно реализовать удар Кавани не сумел. Итоговый счет матча - 2:0.

В результате между двумя форвардами возник конфликт интересов. Дошло до того, что бразилец попросил выставить на трансфер Кавани в следующем сезоне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Барселона" продала Неймара за 222 миллиона евро.