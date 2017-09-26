"Одиннадцатиметровый" конфликт между Кавани и Неймаром

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Эдиссон Кавани отказался отдать пробить пенальти своему коллеге Неймару за один млн евро.
Об этом передает издание El Pais.
Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи предложил Кавани один миллион евро, если тот займет топ-один в рейтинге лучших нападающих. Однако возможность получить "шальные" деньги представились футболисту в недавнем матче против "Лиона".
В поединке судья назначил пенальти, который уругваец не дал реализовать Неймару, когда ему было предложено один млн евро, однако успешно реализовать удар Кавани не сумел. Итоговый счет матча - 2:0.
В результате между двумя форвардами возник конфликт интересов. Дошло до того, что бразилец попросил выставить на трансфер Кавани в следующем сезоне.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Барселона" продала Неймара за 222 миллиона евро.