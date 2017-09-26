У Озила теперь два пути - "МЮ" или "Интер"

Трансферное окно уже давно закрыто, а это значит, что игрок может перейти в клуб совершенно бесплатно. На данном этапе Озила хотят видеть в составе "красных дьяволов" или "Интера".

Озил сейчас не демонстрирует тез результатов, которые он давал в 2013 году он перешел в "Арсенал" из мадридского "Реала" за 45 млн евро. В нынешнем сезоне АПЛ футболист выглядит очень "блекло".

За "лондонцев" спортсмен выиграл три Кубка Англии и три Суперкубка Англии. Статистика игрока показывает его счет - 165 матчей и 32 гола.

Однако руководство "Арсенала" не спешит с трансферами Озила, так как планирует сделать ему еще несколько предложений. То же самое касается и его коллеги - Алексиса Санчеса.

Как сообщалось в "УРА-Ифнорм", ранее хав-бэк английского "Арсенала" Месут Озил принял решение выйти в свободное плавание в летнем сезоне.