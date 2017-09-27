03:00 27.09.2017 | Футбол | Новости
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Хаби Алонсо примеряет тренерское амплуа

Легендарный защитник сборной Испании Хаби Алонсо начинает новую тренерскую карьеру. Об этом он написал в Instagram.

Хаби Алонсо примеряет тренерское амплуа

Футболист сообщил, что уже находится не в наилучшей форме после 17 лет игры на поле. Необходимо дать дорогу молодому поколению. Правда игрок не собирается оставлять любимую игру и займет новый тренерский шкафчик.

Испанец Алонсо защищал цвета "Реала Сосьедад", "Ливерпуля", "Баварии" и мадридского "Реала".

Футболист был чемпионом Европы (2008, 2012) и выиграл чемпионат мира 2010 года. Вместе с мадридским "Реалом" он стал чемпионом Испании (2011/12) и выиграл Лигу чемпионов (2013/14).

Возраст игрока составляет 35-лет, что для футболиста команды топ-уровня практически является "пенсионным".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сборная Испании в рамках отборочных игр на Чемпионат мира 2018 года "порвала" сборную Лихтенштейна. 


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