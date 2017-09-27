09:22 27.09.2017 | Футбол | Новости
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Коста примеряет футболку "Атлетико"

Нападающий Диего Коста завершил процесс трансферного перехода в мадридский "Атлетико". Об этом передает официальный сайт клуба.

Коста примеряет футболку

Согласно информации сайта, Коста провел небольшую пресс-конференцию, где поделился с фанатами о своем новом игровом номере.

Ранее футболист поссорился со своим бывшим наставником Антонио Конте, однако на данный момент конфликт исчерпан.

Коста пообещал продолжать общаться с фанатами "Челси", а на самого тренера он не держит никакого зла.

Сообщается, что 28-летний футболист присоединится к тренировкам команды, но играть сможет только со второй половины сезона, так как из-за запрета, наложенного ФИФА.

"Легионеров" испанский клуб не сможет регистрировать до января 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно испанский "Атлетико" и английский "Челси" договорились о трансфере Диего Косты.


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