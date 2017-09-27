Коста примеряет футболку "Атлетико"

Нападающий Диего Коста завершил процесс трансферного перехода в мадридский "Атлетико". Об этом передает официальный сайт клуба.
Согласно информации сайта, Коста провел небольшую пресс-конференцию, где поделился с фанатами о своем новом игровом номере.
Ранее футболист поссорился со своим бывшим наставником Антонио Конте, однако на данный момент конфликт исчерпан.
Коста пообещал продолжать общаться с фанатами "Челси", а на самого тренера он не держит никакого зла.
Сообщается, что 28-летний футболист присоединится к тренировкам команды, но играть сможет только со второй половины сезона, так как из-за запрета, наложенного ФИФА.
"Легионеров" испанский клуб не сможет регистрировать до января 2018 года.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно испанский "Атлетико" и английский "Челси" договорились о трансфере Диего Косты.