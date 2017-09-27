С "Шахтером" нужно выкладываться на все сто, - Фернандиньо

Об этом передает официальный сайт "городских".

Футболист провел в составе "горняков" более восьми лет и сыграл 281 матч. Ему как никому другому известны все сильные и слабые стороны украинцев.

Фернандиньо отмечает, что "оранжево-черные" майки всегда играют в агрессивный, атакующий футбол, а потому техника забитие голов в одно касание у "Шахтера" отработана на "Ура".

Игрок также считает, что победный настрой "Шахтера" не раз давал команде тот нужный кураж для победы даже над более сильным соперником.

"Донецким" не занимать в скорости передвидения по полю. Это обеспечивают бразильские кадры Фонсеки, которых тренерский штаб всегда подбирает очень удачно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", легендарный английский нападающий Уэйн Руни скорее всего может вернуться в "Манчестер Юнайтед" в качестве посла клуба.