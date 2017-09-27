"Шахтер" не сумел обыграть "Манчестер Сити"

С самых первых минут матча Фонсека выпустил на поле свой лучший состав. Срна на поле не оказалось, что связано с его допинговым скандалом, его позицию на поле занял Богдан Бутко.

У "горняков" хватало игровых моментов, однако страдала их реализация. Иван Ордец обвел защиту "МЮ" и смог создать острый момент для вратаря "горожан", но мяч пролетел выше.

А вот хозяева поля практически без перерыва бомбардировали ворота Пятова. Агуэро и Сане не покидали штрафную площадку "Шахтера". В этот раз плохо у украинцев отыграла защита, в частности несколько ошибок было видно со стороны Фреда и Ракицкого.

Во втором тайме игра пошла на кураже у хозяев поля. Брюйне и Силва с различной периодичностью, но все же пробили Пятова. Причем в моменте с Брюйне подкачала работа защитников "оранжево-черных".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал несколько комментариев по поводу предстоящей игры с украинским "Шахтером".