09:54 27.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100174770:roman

"Шахтер" не сумел обыграть "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" принимал у себя гостей из донецкого "Шахтера". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С самых первых минут матча Фонсека выпустил на поле свой лучший состав. Срна на поле не оказалось, что связано с его допинговым скандалом, его позицию на поле занял Богдан Бутко.

У "горняков" хватало игровых моментов, однако страдала их реализация. Иван Ордец обвел защиту "МЮ" и смог создать острый момент для вратаря "горожан", но мяч пролетел выше.

А вот хозяева поля практически без перерыва бомбардировали ворота Пятова. Агуэро и Сане не покидали штрафную площадку "Шахтера". В этот раз плохо у украинцев отыграла защита, в частности несколько ошибок было видно со стороны Фреда и Ракицкого.

Во втором тайме игра пошла на кураже у хозяев поля. Брюйне и Силва с различной периодичностью, но все же пробили Пятова. Причем в моменте с Брюйне подкачала работа защитников "оранжево-черных".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал несколько комментариев по поводу предстоящей игры с украинским "Шахтером".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив