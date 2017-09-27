06:00 27.09.2017 | Футбол | Новости
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Сможет ли мадридский "Реал" остановить серию побед "Боруссии"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о ходе подготовки его команды во втором туре Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии". 

Сможет ли мадридский

Об этом передает Goal.com.

Зидан отметил, что его подопечные еще никогда не выигрывали на выезде на стадионе"Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде, а потому это определенный вызов для его команды.

Тренер поведал об отличной подготовке и настрою именно на этот матч. Мы подготовили несколько хороших комбинаций для розыгрыша, но и про выполнение стандартных положений и конроль мяча мы не забыли, подчеркнул Зидан.

Матч "Боруссия" - "Реал" состоится 26 сентября.

Игроки "Реала" настроены очень решительно, нужно только победа для получения дополнительных очков в турнирной таблице. "Боруссия", в своб очередь, имеет в своем "кармане" уже несколько побед.

Как сообщалось в "УРА-Информ", футбольный бомбардир Карим Бензема продлит свой контракт с мадридским "Реалом" в 2019 году.


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