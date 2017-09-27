Сможет ли мадридский "Реал" остановить серию побед "Боруссии"

Об этом передает Goal.com.

Зидан отметил, что его подопечные еще никогда не выигрывали на выезде на стадионе"Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде, а потому это определенный вызов для его команды.

Тренер поведал об отличной подготовке и настрою именно на этот матч. Мы подготовили несколько хороших комбинаций для розыгрыша, но и про выполнение стандартных положений и конроль мяча мы не забыли, подчеркнул Зидан.

Матч "Боруссия" - "Реал" состоится 26 сентября.

Игроки "Реала" настроены очень решительно, нужно только победа для получения дополнительных очков в турнирной таблице. "Боруссия", в своб очередь, имеет в своем "кармане" уже несколько побед.

Как сообщалось в "УРА-Информ", футбольный бомбардир Карим Бензема продлит свой контракт с мадридским "Реалом" в 2019 году.