"Данамо" отправилось в Сербию без Мбокани

Согласно информации сайта, у "бело-синих" небольшие потери в составе. Олег Гусев и иностранец Мбокани не смогут сыграть в матче из-за тренировочных травм.

На игру с собой Хацкевич взял 21 футболиста. Примечательно, что в динамовской делегации оказался 19-летний полузащитник команды Роман Вантух из молодежки. Трое футболистов останутся в резерве.

Официальная заявка на игру выглядит следующим образом:

Голкиперы: Коваль, Рудько, Бущан

Защитники: Хачериди, Вида, Морозюк, Пантич, Кадар, Пиварич, Кендзера

Хав-бэки: Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Цыганков, Корзун, Гонсалес, Вантух

Форварды: Мораес, Беседин, Кравец

Украинские футболисты сегодня проведут показательную тренировку на поле "хозяев". Также вечером будет дана предматчевая конференция, на которой Хацкевич расскажет о подготовке и настроении его подопечных перед игрой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевское "Динамо" продлило контракт с конголезским форвардом Дьемерси Мбокани.