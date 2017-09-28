Кто кого: "Заря" или "Атлетико"

Тренер уверен, что украинцы будут играть по той же схеме, по который они играли с "Шахтером". Это будет стратегия обороны и стремительных атак от зашиты, во всем остальном футболисты будут играть компактно.

"Мы смотрели игры "Шахтера" и хорошо подготовились именно к этому матчу", - подчеркнул испанский наставник.

В своб очередь коуч луганчан Юрий Вернидуб считает, что "Атлетико" является командой-престижа, а потому о каких-лиюо конкретных прогнозах на матч говорить рано.

Тренер разочарован в недавнем поражении "Эстерсунду", однако его подопечные сделали работу над ошибками.

Безусловно состав испанцев пестрит именитыми талантами, однако нужный кураж может помочь побороться с "Атлетико".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно луганская "Заря" оформила список участников на участие в отборочных играх в рамках турнира Лиги Европы.