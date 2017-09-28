"Реал" доказывает свое превосходство

С самого начала поединка у "шмелей" игра пошла по наклонной. Бейл оформил мяч уже на 18-ой минуте поединка, что сильно задизморалило футболистов "Боруссии". Первый тайм больше не пестрил голевыми моментами.

Во второй половине матча легендарный голеадор Криштиану Роналду оформил свой очередной мяч в ворота дортмундцев.

Кстати, все 90-то минут на поле играл украинский футболист Ярмоленко, однако результативностью он не отметился, как в прошлых поединках в составе новой команды.

Хозяевам удалось отыграть один мяч с помощью Обамеянга.

И финальный мяч отправил в немецкую "раму" португальский маэстро Роналду. Роналду сделал дубль в своем 150-м еврокубковом матче.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду решил покинуть сборную Португалии и заняться воспитанием новорожденных детей.