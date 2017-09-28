01:00 28.09.2017 | Футбол | Новости
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Стали известны команды первого финала Кубка Украины

В Доме футбола прошла жеребьевка Кубка Украины 201718 года, где примут участие 16 команд. Об этом передает Федерация футбола Украины.

Стали известны команды первого финала Кубка Украины

Согласно информации ведомства, в четвертьфинал турнира попадает четыре команды. В конце октября состоятся следующие матчи:

- "Александрия" - "Динамо" "Таврия" - "Мариуполь" "Заря" - "Шахтер" "Арсенал" - "Верес"

- "Львов" - "Сталь" "Ворскла" - "Олимпик" "Прикарпатье" - "Десна" "Днепр" - "Черноморец"

Футбольные эксперты считают фаворитами чемпионата столичных "Динамо" и донецкий "Шахтер". 

"Горняки" уже 11 раз забирали Кубок Украины в свои владения, немного меньше Кубком владели "бело-синие".

Недавно донецкий "Шахтер" на выезде проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 2:0. Для выхода из группы в основную сетку турнира ЛЧ украинцам необходимо победа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока десятого тура чемпионата. Ним стал вратарь "Вереса" - Александр Бандура.


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