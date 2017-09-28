Тандем "Динамо"-"Заря": чего ожидать от них в ЛЕ

Сегодняшним соперником киевского "Динамо" станет сербский "Партизан".

"Партизан" в качестве чемпиона Сербии попал в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее команда разгромила черногорскую "Будучность". Однако подопечным Джукича так и не удалось победить греческий "Олимпиакос".

На счету сербов победа над соседской Венгрией - командой "Видеотон", а также товарищеская ничья со швейцарским "Янг Бойз".

"Партизан" занимает второе место в своей родной лиге.

У киевлян статистика против сербом весьма положительная - два матча и две победы в "сухую".

А скоро в Бильбао местный ФК "Атлетик" примет луганскую "Зарю", которая недавно проиграла "Эстерсунду".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Динамо" сыграло в ничью с португальской "Маритиму".