13:47 28.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Тандем "Динамо"-"Заря": чего ожидать от них в ЛЕ

Сегодня украинские команды "Динамо" и "Заря" сыграют два матча в рамках Лиги Европы. Об этом передает официальный сайт "столичных".

Тандем

Сегодняшним соперником киевского "Динамо" станет сербский "Партизан".

"Партизан" в качестве чемпиона Сербии попал в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее команда разгромила черногорскую "Будучность". Однако подопечным Джукича так и не удалось победить греческий "Олимпиакос".

На счету сербов победа над соседской Венгрией - командой "Видеотон", а также товарищеская ничья со швейцарским "Янг Бойз".

"Партизан" занимает второе место в своей родной лиге.

У киевлян статистика против сербом весьма положительная - два матча и две победы в "сухую".

А скоро в Бильбао местный ФК "Атлетик" примет луганскую "Зарю", которая недавно проиграла "Эстерсунду".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Динамо" сыграло в ничью с португальской "Маритиму".


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