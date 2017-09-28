Тандем "Динамо"-"Заря": чего ожидать от них в ЛЕ

Сегодня украинские команды "Динамо" и "Заря" сыграют два матча в рамках Лиги Европы. Об этом передает официальный сайт "столичных".
Сегодняшним соперником киевского "Динамо" станет сербский "Партизан".
"Партизан" в качестве чемпиона Сербии попал в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее команда разгромила черногорскую "Будучность". Однако подопечным Джукича так и не удалось победить греческий "Олимпиакос".
На счету сербов победа над соседской Венгрией - командой "Видеотон", а также товарищеская ничья со швейцарским "Янг Бойз".
"Партизан" занимает второе место в своей родной лиге.
У киевлян статистика против сербом весьма положительная - два матча и две победы в "сухую".
А скоро в Бильбао местный ФК "Атлетик" примет луганскую "Зарю", которая недавно проиграла "Эстерсунду".
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Динамо" сыграло в ничью с португальской "Маритиму".