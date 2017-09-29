Буффон - ветеран Лиги Чемпионов

Легендарный "Джи-Джи" поставил новый рекорд за "юных" отыграв за них наибольшее количество матчей.

Голкипер "Ювентуса" побил рекорды Паоло Мальдини и Андреа Пирло. У которых было сыграно 108 и 109 матчей соответственно.

Рекордным матчем для 39-летнего вратаря стал матч против греческого "Олимпиакоса".

Голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон вошел в топ-рейтинг игроков по количеству матчей в сборных в истории футбола в составе Италии.

Всего же за национальный состав Буффон сыграл 169 поединков. Спортсмен является мастодонтом итальянской сборной, выступая за клуб с 1997 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", туринский "Ювентус" готов ставить на ворота голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака вместо основного вратаря Джанлуиджи Буффона.