04:00 29.09.2017 | Футбол | Новости
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Буффон - ветеран Лиги Чемпионов

Вратарь итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отстоял в воротах команды 110 матчей в рамках Лиги Чемпионов. Об этом передает статистический портал Opta.

Буффон - ветеран Лиги Чемпионов

Легендарный "Джи-Джи" поставил новый рекорд за "юных" отыграв за них наибольшее количество матчей.

Голкипер "Ювентуса" побил рекорды Паоло Мальдини и Андреа Пирло. У которых было сыграно 108 и 109 матчей соответственно. 

Рекордным матчем для 39-летнего вратаря стал матч против греческого "Олимпиакоса".

Голкипер "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон вошел в топ-рейтинг игроков по количеству матчей в сборных в истории футбола в составе Италии.

Всего же за национальный состав Буффон сыграл 169 поединков. Спортсмен является мастодонтом итальянской сборной, выступая за клуб с 1997 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", туринский "Ювентус" готов ставить на ворота голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака вместо основного вратаря Джанлуиджи Буффона.


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