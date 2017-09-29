"Динамо" обыграло "Партизан" в матче группового этапа Лиги Европы

Встреча закончилась со счетом 3:2. При это в первом тайме киевляне проигрывали 0:2. Встреча прошла в Белграде на стадионе "Партизан".

Киевский клуб снова провел два разных тайма, провалившись в первом и реабилитировав себя во втором. Так на 33 минуте нападающий сербского клуба Огнен Ожегович открыл счет. Затем второй форвард сербов Леандр Тавамба удвоил счет на 42 минуте. Вместе с тем уже в начале второго тайма Жуниор Мораес реализовал пенальти. На 68 минуте матча Виталий Буяльский сравнял счет после передачи Артема Беседина, а на 84 минуте Мораес сделал дубль и принес киевлянам победу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в первом туре Лиги Европы "Динамо" обыграло албанским "Скендербеу" со счетом 3:1, а "Партизан" сыграл на выезде вничью со швейцарским "Янг Бойз" - 1:1.