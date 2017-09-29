01:00 29.09.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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В Украине состоится турнир памяти Андрея Гусина

Федерация футбола Украины создаст турнир в честь великого украинского футболиста Андрея Гусина. Об этом передает пресс-служба ФФУ.

В Украине состоится турнир памяти Андрея Гусина

Вице-президент ФФУ Вадим Костюченко выступил с прощальной речью в честь Гусина, многократного чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка Украины, участника Чемпионата мира-2006 Андрея Гусина.

Он отметил, что игрок привнес в украинский футбол много нового, своей игрой он приносил команде победы. Его будут помнить, как доброго, отзывчивого и светлого человека.

Коллеги помнят Гусина как отличного товарища, хорошего друга и профессионала своего дела.

Президент благодарен его жене отцу футболиста за поддержку данной инициативы, так как такие турниры помогут федерации обнаруживать все новые и новые футбольные таланты.

Все матчи примет НТК им. Банникова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно было перенесено начало по матчу "Мариуполь-Динамо".


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