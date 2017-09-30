Марлос теперь украинец, - Фонсека

Об этом передает "Football.ua".

Фонсека высказал свои наилучшие пожелания игроку, так как теперь украинская сборная стала сильнее еще на одного футболиста. Тренер выделил особые способности Марлоса, подчеркнув его высокий уровень игры.

Теперь бразилец ожидает получения разрешительных документов от ФИФА для участия в турнирах типа ЧМ в составе сборной Украины.

Возможно Марлос уже в скором времени сможет войти в основной состав подопечных Андрея Шевченко, однако это произойдет только в том случае, если разрешение спортсмену оформят в ускоренном темпе.

В нынешнем сезоне Марлос провел в составе "Шахтера" 12 матчей, отметившись пятью реализованными мячами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на днях исследовательская компания Gracenote составила рейтинг лучших футбольных клубов Европы. В результате донецкий "Шахтер" занял 18 позицию.