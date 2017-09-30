У Шевченко еще есть "козыри" в составе

Об этом передает "Федерация футбола Украины".

Наставник готовит новую стратегию к матчу против сборной Косово, так как в нем украинцам необходимо обязательно побеждать.

Игроки прибудут в расположение команды уже второго октября. Сегодня коуч планирует дать небольшую пресс-конференцию по этому поводу, где поведает журналистам о ходе подготовки к матчу, о преимуществах и недостатках команды соперника.

Также сборная проведет открытую тренировку. Сам Шевченко считает, что текущий состав является наилучшей комбинацией игроков для победы над соперников из Косово.

Все матчи нашей сборной необходимо выиграть для выхода в основную сетку ЧМ - 2018.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с наставником итальянского "Наполи" Маурицио Сарри.