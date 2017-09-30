Украина снова поднялась в рейтинге УЕФА

Согласно информации сайта, победы столичного "Динамо" и луганской "Зари" смогли сократить отставание на 0,8 очков от ближайшего соперника с лице бельгийского "Андерлехта", который проиграл "Селтику".

Однако Бельгия все еще имеет в своем активе 37 очков. В следующем еврокубке украинцы могут занять восьмую ступень, если им удастся повторить успешный результат этого года.

Среди команд топ-уровня ротации следующие - Италия обогнала Германию в борьбе за третье место - 65 очков против 64 очков очков. Итальянские клубы смогли набрать нужные очки благодаря выступлениям туринского "Ювентуса".

В свою очередь, "Наполи" поступилась донецкому "Шахтеру".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно паралимпийская сборная Украины по футболу победила на чемпионате мира 2017 года в Аргентине.