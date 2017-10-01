Гонсалес получил вызов в сборную Парагвая

Соответствующие сведения стали известны с сайта федерации футбола Парагвая.

Отметим, что главный тренер сборной Парагвая Франсиско Арсе вызвал динамовца на матчи отбора, которые состоятся шестого октября с Колумбией и одиннадцатого с Венесуэлой. Также стало известно, что сборная Парагвая перед заключительными матчами отбора с 21-м пунктом занимает седьмое место из десяти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-наставник дортмундской "Боруссии" и немецкого "Манйца" Томас Тухель рассматривается как главная кандидатура на пост главного тренера "мюнхенцев". Глава правления команды Карл-Хайнц Румменигге сообщает, что 44-летний тренер имеет большой опыт и навыки Тухеля смогут вывести "Баварию" с продолжительной череды поражений.