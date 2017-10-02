Шевченко вызвал Лукьянчука на сборы

Ранее двое игроков обороны сборной Украины - Богдан Бутко и Ярослав Ракицкий получили повреждения. Медицинские эксперты уже определили травмы игроков как особо тяжкие, и теперь футболисты не смогут принять участие в играх сборной против Косово и Хорватии.

Лукъянчук является воспитанников молодежки "Метталурга". С 2012 года спортсмен выступает за молодежную сборную Украины. Лукъянчук играл в чемпионате Европы U-17 2013 и чемпионатов Европы U-19 2014 и 2015.

Ранее украинская сборная потерпела поражения от Исландии со счетом - 2:0. Теперь нашим ребятам необходимо побеждать, чтобы точно попасть в основную сетку Чемпионата мира- 2018.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинская сборная завоевала 14 медалей на масштабных международных соревнованиях "Игры Непокоренных".