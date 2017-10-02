Столичное "Динамо" вничью сыграло с "Зарей" в чемпионате Украины по футболу

Матч закончился со счетом 4:4. Голы в в составе "бело-синих" забивали Дьемерси Мбокани, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес и Денис Гармаш.

У луганчан отличились Игорь Харатин, Иури, Силас, а также Евгений Опанасенко. При этом киевляне уходили на перерыв матча со счетом 3:0, однако во второй половине не смогли удержать столь значительное преимущество.

Таким образом, подопечные Александра Хацкевича отстают от лидера национального первенства "Шахтера" на четыре очка, однако у столичного клуба одна игра в запасе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, еиевское "Динамо" 28 сентября обыграло на выезде сербский "Партизан" во втором туре группового этапа Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 3:2.