07:58 02.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Столичное "Динамо" вничью сыграло с "Зарей" в чемпионате Украины по футболу

Киевский футбольный клуб "Динамо" в воскресенье вечером, 1 октября, сыграл вничью с луганской Зарей в поединке 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

Столичное

Матч закончился со счетом 4:4. Голы в в составе "бело-синих" забивали Дьемерси Мбокани, Виталий Буяльский, Жуниор Мораес и Денис Гармаш.

У луганчан отличились Игорь Харатин, Иури, Силас, а также Евгений Опанасенко. При этом киевляне уходили на перерыв матча со счетом 3:0, однако во второй половине не смогли удержать столь значительное преимущество.

Таким образом, подопечные Александра Хацкевича отстают от лидера национального первенства "Шахтера" на четыре очка, однако у столичного клуба одна игра в запасе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, еиевское "Динамо" 28 сентября обыграло на выезде сербский "Партизан" во втором туре группового этапа Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 3:2.


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