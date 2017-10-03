Барселона продолжает уничтожать соперников в Чемпионате Испании

Первый тайм обошелся обеим командам без происшествий. Несколько прострелов от Месси в сторону Чичизолы, а также пару ударов Пацлиньо, которые вратарь гостей легко парировал. Однако "ходьба" сине-гранатовых по полю была лишь разминкой перед вторым таймом.

С началом второй 45-минутки аргентинский "маэстро" показал класс, забив на 70 и 77 минуте "дубль". Колеега Месси Бускетс замечательно принял подачу с углового от именитого форварда и реализовал мяч в ворота гостей.

В результате на табло счет - 3:0.

Таким образом, каталонцы набрали 21 очко при семи победах и лидирует в чемпионате Испании - в преследователя "Севильи" 16 баллов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно "Барселона" продала Неймара за 222 миллиона евро.