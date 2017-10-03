"Динамо" устроит контрольный матч с "Олимпиком"

Футбольный клуб столицы "Динамо" уже седьмого октября должен будет провести контрольный матч против "Олимпика" из Донецка. Такие данные содержатся в сообщении на сайте "Динамо".

Известно, что по итогам ничьи с луганской "Зарей" команда из столицы вернулась из Запорожья в г. Киев. Многие игроки уже прибыли в расположение сборных, остальные же футболисты получили себе по три выходных. Также известно и то, что в субботу "Динамо" устроит контрольный матч против игроков из "Олимпика". Данная игра пройдет седьмого октября на стадионе "Динамо" им. Лобановского, начало ее- в 13:00, вход на матч свободный.

Как сообщал УРА-Информ, ранее " Динамо" вничью сыграло с "Зарей".