Харатин стал лучшим футболистом по версии УПЛ

Украинская Премьер-Лига определила Игоря Харатина как лучшего футболиста 11 тура Чемпионата Украины. Об этом передает официальный сайт турнира.
Сообщается, что в затылок Харатину дышал его коллега Андрей Богданов, который играет за "Олимпик".
Главным критерием, за который он получил наивысшую оценку экспертов, стали его результативные действия в матче против столичного "Динамо", где футболист выдал максимальное количество полезного импакта в течении поединка.
Харатин выступает в команде на позиции хав-бэка, иногда его можно увидеть в роли вингера.
Общий счет матча закончился такими цифрами на табло - 4:4.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Леонид Буряк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Игорь Яворский, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Анатолий Чанцев.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно луганская "Заря" оформила список участников на участие в отборочных играх в рамках турнира Лиги Европы.