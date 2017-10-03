Харатин стал лучшим футболистом по версии УПЛ

Сообщается, что в затылок Харатину дышал его коллега Андрей Богданов, который играет за "Олимпик".

Главным критерием, за который он получил наивысшую оценку экспертов, стали его результативные действия в матче против столичного "Динамо", где футболист выдал максимальное количество полезного импакта в течении поединка.

Харатин выступает в команде на позиции хав-бэка, иногда его можно увидеть в роли вингера.

Общий счет матча закончился такими цифрами на табло - 4:4.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Леонид Буряк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Игорь Яворский, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Анатолий Чанцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно луганская "Заря" оформила список участников на участие в отборочных играх в рамках турнира Лиги Европы.