06:00 03.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Харатин стал лучшим футболистом по версии УПЛ

Украинская Премьер-Лига определила Игоря Харатина как лучшего футболиста 11 тура Чемпионата Украины. Об этом передает официальный сайт турнира.

Харатин стал лучшим футболистом по версии УПЛ

Сообщается, что в затылок Харатину дышал его коллега Андрей Богданов, который играет за "Олимпик".

Главным критерием, за который он получил наивысшую оценку экспертов, стали его результативные действия в матче против столичного "Динамо", где футболист выдал максимальное количество полезного импакта в течении поединка.

Харатин выступает в команде на позиции хав-бэка, иногда его можно увидеть в роли вингера.

Общий счет матча закончился такими цифрами на табло - 4:4.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Леонид Буряк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Игорь Яворский, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Анатолий Чанцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно луганская "Заря" оформила список участников на участие в отборочных играх в рамках турнира Лиги Европы.


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