11:54 03.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Марлос должен заслужить место в сборной, - Шевченко

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко заявил, что Ромеро Марлос обязан доказать свои игровые качества на тренировках, чтобы поставить его в основной состав.  

Марлос должен заслужить место в сборной, - Шевченко

Об этом передает Федерации футбола Украины.

Шевченко утверждает, что никаких бонусов у "новичка" в состав не будет, так как на его позиции играют несколько игроков. Необходимо будет посмотреть на игру Марлоса, чтобы окончательно определится с его позицией на поле.

Все футболисты нашей сборной четко знают свое место на поле, абсолютно каждый должен понимать свою роль и отрабатывать на поле на все сто процентов, иначе командной игры нам не видать.

Сборной Украины предстоит сыграть в квалификациях на ЧМ-2018 против соперников из сборной Косово и Хорватии. Ранее наставник украинской сборной довызвал в свой состав Лукьянчука из-за травмы Ракицкого, который отправился на лечение и не сможет принять участие в матчах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", наставник футбольного клуба "Шахтер" Пауло Фонсека рассказал о деталях получения бразильским хав-бэком украинского гражданства - Ромеро Марлосом.


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