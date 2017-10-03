Марлос должен заслужить место в сборной, - Шевченко

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко заявил, что Ромеро Марлос обязан доказать свои игровые качества на тренировках, чтобы поставить его в основной состав.
Об этом передает Федерации футбола Украины.
Шевченко утверждает, что никаких бонусов у "новичка" в состав не будет, так как на его позиции играют несколько игроков. Необходимо будет посмотреть на игру Марлоса, чтобы окончательно определится с его позицией на поле.
Все футболисты нашей сборной четко знают свое место на поле, абсолютно каждый должен понимать свою роль и отрабатывать на поле на все сто процентов, иначе командной игры нам не видать.
Сборной Украины предстоит сыграть в квалификациях на ЧМ-2018 против соперников из сборной Косово и Хорватии. Ранее наставник украинской сборной довызвал в свой состав Лукьянчука из-за травмы Ракицкого, который отправился на лечение и не сможет принять участие в матчах.
Как сообщалось в "УРА-Информ", наставник футбольного клуба "Шахтер" Пауло Фонсека рассказал о деталях получения бразильским хав-бэком украинского гражданства - Ромеро Марлосом.