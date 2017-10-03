Новые подробности травмы Ярослава Ракицкого

Об этом передает издание Zbirna.

Шевченко сообщил о том, что Ярослав уже проходит обследование в Киеве, куда он недавно отправился вместе со своей командой. Сегодня спортсмен пройдет медицинское обследование. Однако, чтобы увидеть полную картину нужно сделать МРТ.

Другой защитник донецкой команды Богдан Бутко также получил небольшое растяжение, однако игрок вместе с командой проведет совместные сборы. Шевченко ожидает приезда Бутко в свой состав, однако только после предварительного осмотра футболиста.

Скоро украинской сборной предстоит сыграть в матче против сборной Косово и Хорватии. Для того, чтобы выйти в основную турнирную сетку ЧМ-2018 нашим ребятам желательно победить в обеих матчах, дабы не пролететь мимо турнира по результатам личных встреч.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал еще одного молодого игрока в сборную Украины - Лукьянчука.