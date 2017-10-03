У сборной Хорватии образовалась "брешь" в линии форвардов

Согласно информации сайта, Калинич получил серьезную травму бедра. Это подтвердила специально проведенная медицинская томография. В результате футболист еще несколько месяцев не сможет выйти на поле, а также принимать участие в тренировочном процессе команды.

Калинич стал очередной потерей для хорватов, так как на больничной койке уже оказались Матео Ковачич, Марко Пьяца, Ведран Чорлука и Тин Едвай. В матче против Украины возможно будет отсутствовать и Деян Ловрен, однако игрок однозначно будет находится на скамейке запасных.

Таким образом, не смотря на травмы Бутко и Ракицкого, у сборной нашей страны остаются высокие шансы на победу в грядущем матче, который состоится уже девятого октября, после поединка сборной Украины и Косово.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Международная футбольная ассоциация опубликовала новый рейтинг футбольных стран, а которых украинцы приблизились к Бельгии.