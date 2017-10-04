"Барселона" готова побороться за Коутиньо

Согласно информации сайта, каталонцы планируют выложить на стол 80 млн евро и 30 млн в качестве первых бонусов для самого игрока, однако клуб не будет предлагать руководству английского клуба большую сумму за игрока.

"Барса" надеется на то, что Коутиньо в новом трансферном сезоне станет "фри" агентом и тогда они с легкостью наденут на него свою сине-гранатовую футболку. "Барселона" еще во время летнего трансферного сезона "аппетитно" смотрела в сторону Коутиньо, но руководство клуба не пошло на сделку с испанцами.

В "Ливерпуле" на данный момент дали четкий и отрицательный ответ испанцев, а именно то, что бразилец будет и останется играть за англичан и так продлится до следующего летнего сезона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Барселона" присмотрела себе перспективного хав-бэка - ливерпульца Филиппе Коутиньо. Однако заполучить игрока испанцам так и не удалось. Три запроса были встречены англичанами отрицательно.