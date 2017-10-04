"МЮ" вскоре начнет переговоры с Озилом

Так, известно, что футбольный клуб под названием "Манчестер Юнайтед" в январе 2018 г. приступит к переговорам с полузащитником "Арсенала" - Месутом Озилом. У данного игрока в конце сезона подойдет к концу контракт. Такие данные распространил The Independent.

Известно, что нынешний контракт 28-летнего игрока Озила завершается уже в конце сезона, а переговоры с представителями "Арсенала" на данный момент зашли в тупик. При этом главный тренер "МЮ" - Жозе Моуриньо – рассчитывает на то, что вскоре убедит Озила присоединиться к команде благодаря опыту совместной их работы в "Реале" (Мадрид).

Как сообщал УРА-Информ, ранее УЕФА оштрафовал "МЮ".