Почему футболисты "Баварии" бегут от Анчелотти

Согласно информации источника, стало известно, что Филипп Лам и Хаби Алонсо все чаще стали жаловаться на уровень тренировок под руководством итальянского коуча.

Претензии к низкому уровню подготовки к матчам выразили Боатенг, Томас Мюллер и Мануэль Нойер. Они написали коллективную жалобу на тренера председателю правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Анчелотти быстро догадался, что к чему и пригрозил футболистам штрафными санкциями, если те продолжать пропускать основные тренировки в отместку дополнительным. Однако спорстмены все равно продолжили заниматься за пределами основного стадиона.

Руководство клуба приняло решение о том, что освободить итальянского специалиста от исполнения обязанностей, а на его место рассмотреть кандидатуру Томаса Тухеля.

Катализатором такого действия стал разгромный матч против французского "ПСЖ" со счетом - 3:0.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководство клуба поведало о том, что голкипер Том Штарке возвращается в родную "Баварию".