Украина-Косово: кто будет играть в рядах хозяев поля

Об этом передает Федерация футбола Украины.

Футбольный поединок состоится на стадионе "Лоро Боричи" в Шкодере (Албания).Ровно 23 игрока заявлены на матч, причем замены есть на все позиции.

Таким образом, состав Косово выглядит так:

- голкиперы: Самир Уйкани, Висар Блей, Бледар Хайдин

- опорники и защита: Мерго Войвода, Амир Ррахмани, Леарт Пачарада, Фидан Алита, Байрам Яшаница, Лирим Кастрати, Альбан Пниши, Ардин Даллку

- хав-бэк: Хекуран Крюезиу, Бесар Мусолли, Арбер Зенели, Милот Рашица, Валон Бериша, Бернард Бериша, Берсант Целина, Бесар Халими

- форварды: Эльбасан Рашан, ведать Муричи, Донис Авдияй, Атде Нухи

Тренер украинской сборной Андрей Шевченко считает, что его подопечные полностью готовы к данному противостоянию. Он подчеркнул, что "темные лошадки" турнира очень часто выстреливают, так что в матчу необходимо отнестись со всей серьезностью и надлежащей подготовкой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поведал о том, что Ракицкий получил повреждения задней поверхности бедра.