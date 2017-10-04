04:00 04.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Украина-Косово: кто будет играть в рядах хозяев поля

Главный тренер национальной сборной Косово Альберт Буньяку опубликовал состав, который сыграет в матче против сборной Украины шестого октября.

Украина-Косово: кто будет играть в рядах хозяев поля

Об этом передает Федерация футбола Украины.

Футбольный поединок состоится на стадионе "Лоро Боричи" в Шкодере (Албания).Ровно 23 игрока заявлены на матч, причем замены есть на все позиции.

Таким образом, состав Косово выглядит так:

- голкиперы: Самир Уйкани, Висар Блей, Бледар Хайдин

- опорники и защита: Мерго Войвода, Амир Ррахмани, Леарт Пачарада, Фидан Алита, Байрам Яшаница, Лирим Кастрати, Альбан Пниши, Ардин Даллку

- хав-бэк: Хекуран Крюезиу, Бесар Мусолли, Арбер Зенели, Милот Рашица, Валон Бериша, Бернард Бериша, Берсант Целина, Бесар Халими

- форварды: Эльбасан Рашан, ведать Муричи, Донис Авдияй, Атде Нухи

Тренер украинской сборной Андрей Шевченко считает, что его подопечные полностью готовы к данному противостоянию. Он подчеркнул, что "темные лошадки" турнира очень часто выстреливают, так что в матчу необходимо отнестись со всей серьезностью и надлежащей подготовкой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поведал о том, что Ракицкий получил повреждения задней поверхности бедра.


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