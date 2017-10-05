Кто же будет тренировать "Баварию"

Согласно информации источника, председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что баварцы более не нуждаются в услугах итальянского специалиста.

Команда проиграла в "Бундеслиге" уже семь матчей, а последним гвоздем в гроб мюнхенцев стало поражение французскому "ПСЖ" с разгромным счетом 3:0. Несколько игроков клуба проводили отдельные тренировки от Анчелотти, так как считали его уровень тренерства недостаточным.

Ранее руководство клуба рассмотрело кандидатуру Томаса Тухеля, бывшего тренера "Майнца". На данный момент на должность исполняющего обязанностей тренера назначен Вилли Саньоль.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно 36-летний голкипер немецкой "Баварии" Том Штарке объявил, что завершит карьеру после завершения текущего сезона.