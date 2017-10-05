Латинская Америка будет принимать ЧМ-2030

Согласно информации источника, президенты трех стран недавно провели рабочую встречу, где договорились подать общую заявку на принятие матчей футбольного чемпионата.

Ни отборочных, ни прямых приглашений на турнир еще не было, однако основные финалы и полуфиналы турнира планируют проводить в Буэнос-Айресе. Огромные шансы на принятие турнира имеет Уругвай, так как в 2030 году исполнится 100 лет со дня проведения ЧМ в стране.

Подготовка тендера проведения ЧМ состоится в первую неделю ноября. В УЕФА уже заявили, что они более склонны поддержать английскую сторону в их желании принять участников турнира, либо другого пан-британского государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в рамках проведения Конгресса УЕФА делегаты 55-ти ассоциаций из Европы решили утвердить программу реформирования в области управления.