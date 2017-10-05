"Реал" предлагает баснословную сумму за Кейна

Согласно информации источника, основные затраты на Кейна клуб планирует компенсировать за счет возможных трансфером Карима Бензема или Гарета Бэйла.

Правда продажа Бензема еще стоит под большим вопросом, так как ранее Мадрид продлил с ним контракт до 2021 года с правом сдачи футболиста в аренду.

На его счету 371 официальный матч за мадридцев, 182 гола и 104 результативные передачи.

Харри Кейн является одним из наиболее результативных игроков в АПЛ, он забил 29 мячей в 30 поединках. На его счету более 100 результативных голевых передач. Игрок получил престижную английскую награду Ассоциации профессиональных футболистов за лучшего футболиста 2017 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно мадридский "Реал" переиграл немецкую "Боруссию".