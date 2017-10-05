04:00 05.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Шевченко отправил Коваленко и Зинченко отдыхать

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко вынужден был отправить тренироваться полузащитников сборной Украины Александра Зинченко и Виктора Коваленко.

Шевченко отправил Коваленко и Зинченко отдыхать

Об этом передает Федерация футбола Украины.

Наставник принял такое решение после получения подробной статистики за прошлые поединки сборной с Турцией и Исландией. У обоих футболистов "перебор" желтых карточек. Шевченко не может себе позволить играть против сборной Хорватии или Косово в меньшинстве, а потому он решил не рисковать.

Футболисты уже прибыли в Киев, где проведут товарищеский матч против столичного "Арсенала".

Уже шестого октября футбольные фанаты будут привязаны к экранам своих телевизоров наблюдая поединок между национальными сборными командами Косово и Украины, который состоится 6 октября на стадионе "Лоро Боричи" в Шкодере.

И девятого октября украинцам предстоит сыграть сложнейший матч против сборной Хорватии, однако нашим ребятам будут помогать родные стены и трибуны стадионы НСК "Олимпийский".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сборная Украины по футболу проиграла Исландии на выезде важнейший футбольный матч отбора на Чемпионат мира-2018.


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