Силва присоединится к "Лестеру" только в следующем сезоне

Об этом передает ВВС.

В ФИФА еще раз подчеркнули, что команды могут проводить трансферные ротации только во время открытия специльного для этого окна. За нарушение данного правила на клуб могут налагаться серьезные штрафы.

"Лестер" запросил у ФИФА еще два часа дополнительного времени, чтобы успеть подать все нужные документы, однако федерация отклонила этот иск и отказалась оформлять Силву.

"Лестер" согласовал с лиссабонским "Спортингом" переход португальского хав-бэка за 22 млн фунтов, однако соглашение было принято в последний день существования "окна".

Таким образом, футболист сможет надеть футболку "лисов" только в январе-феврале месяце 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Лестер" недавно уже подтвердил факт подписания игрока "Севильи" Висенте Иборра.