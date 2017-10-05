06:00 05.10.2017 | Футбол | Новости
100175423:roman

Силва присоединится к "Лестеру" только в следующем сезоне

Международная федерация футбола не приняла апелляцию английского "Лестера" с просьбой получения разрешения на пополнение в свои ряды португальским игроком Адриеной Силва.

Силва присоединится к

Об этом передает ВВС.

В ФИФА еще раз подчеркнули, что команды могут проводить трансферные ротации только во время открытия специльного для этого окна. За нарушение данного правила на клуб могут налагаться серьезные штрафы.

"Лестер" запросил у ФИФА еще два часа дополнительного времени, чтобы успеть подать все нужные документы, однако федерация отклонила этот иск и отказалась оформлять Силву.

"Лестер" согласовал с лиссабонским "Спортингом" переход португальского хав-бэка за 22 млн фунтов, однако соглашение было принято в последний день существования "окна".

Таким образом, футболист сможет надеть футболку "лисов" только в январе-феврале месяце 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", "Лестер" недавно уже подтвердил факт подписания игрока "Севильи" Висенте Иборра.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив