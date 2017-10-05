Силва присоединится к "Лестеру" только в следующем сезоне

Международная федерация футбола не приняла апелляцию английского "Лестера" с просьбой получения разрешения на пополнение в свои ряды португальским игроком Адриеной Силва.
Об этом передает ВВС.
В ФИФА еще раз подчеркнули, что команды могут проводить трансферные ротации только во время открытия специльного для этого окна. За нарушение данного правила на клуб могут налагаться серьезные штрафы.
"Лестер" запросил у ФИФА еще два часа дополнительного времени, чтобы успеть подать все нужные документы, однако федерация отклонила этот иск и отказалась оформлять Силву.
"Лестер" согласовал с лиссабонским "Спортингом" переход португальского хав-бэка за 22 млн фунтов, однако соглашение было принято в последний день существования "окна".
Таким образом, футболист сможет надеть футболку "лисов" только в январе-феврале месяце 2018 года.
Как сообщалось в "УРА-Информ", "Лестер" недавно уже подтвердил факт подписания игрока "Севильи" Висенте Иборра.