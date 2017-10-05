14:21 05.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Цыганков не будет играть в матче против Косово

Футболист сборной Украины Виктор Цыганков получил травму и остался для прохождения курса терапии в Киеве. Об этом передает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Цыганков не будет играть в матче против Косово

Согласно информации службы, у спортсмена воспаление приводящей мышцы, а потому Шевченко оставил игрока лечиться. Потому рассчитывать на талант полузащитника в матче против Косово на стадионе в Шкодере.

Ранее расположение сборной покинул Ракицкий, который также получил несколько растяжений. Шевченко также отправил отдыхать Коваленко и Зинченко из-за перебора желтых карточек.

Украинский тренер считает, что в матче против Косово его подопечные выйдут максимально подготовленными, так как не стоит недооценивать "темных лошадок" на групповой стадии турнира.

Сборной Украины необходимо две победы, дабы уверенно пройти в основную сетку ЧМ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер национальной сборной Косово Альберт Буньяку опубликовал состав, который сыграет в матче против сборной Украины шестого октября.


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