16:51 06.10.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Шевченко рассказал о матче Украина-Косово

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал небольшие прогнозы по поводу предстоящего матча сборной Украины и Косово. 

Шевченко рассказал о матче Украина-Косово

Об этом передает ФФУ.

По словам Шевченка, косовары являются молодой командой, и возможно даже "темной лошадкой" группы, однако такие команды очень часто "выстреливают", потому мы тщательно подготовились к сопернику.

В Косово играют упрямые спортсмены, их игра хороша организована, хотя им и не хватает опыта.

Украинский футбольный наставник считает, что хозяева будут "рвать зубами поле" дабы победить, ведь для них это будет принципиальная победа, однако и нам необходимо забирать очки.

Новички, которые только недавно присоединились к главной команды страны по приглашению Шевченка, уже успели влиться в коллектив.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер национальной сборной Косово Альберт Буньяку опубликовал состав, который сыграет в матче против сборной Украины шестого октября.


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